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На Кубани газ подвели к границам более 76 тысяч участков

В Краснодарском крае по президентской программе газ подвели до границ более 76 тыс. земельных участков. Это 82% от общего количества договоров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

Вопрос обсуждался на заседании федерального штаба по газификации под руководством зампредседателя правительства РФ Александра Новака. На мероприятии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что действия в этом вопросе координирует региональный штаб. Работы идут по установленному графику, у газораспределительных предприятий есть все необходимые ресурсы.

«В реализацию программы догазификации регион активно включился в 2021 году. На сегодняшний день получили почти 135 тысяч заявок, заключили более 95 тысяч договоров»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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