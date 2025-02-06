Обвиняемый в вандализме на Речном вокзале возместил ущерб

Автор провокационного граффити на Речном вокзале в Ярославле возместил ущерб. Об этом сообщила заместитель председателя правительства области Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити на речном вокзале

Фото: соцсети Граффити на речном вокзале

Фото: соцсети

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2024 года на причале для теплоходов со стороны Волжской набережной появилась крупная надпись, содержащая негативное высказывание о России. Личность подозреваемого в нанесении граффити была установлена.

Как сообщает госпожа Потемкина, в настоящее время уголовное дело по статье «Вандализм» расследовано и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

«Обвиняемый - молодой человек 20 лет - раскаялся, полностью возместил причиненный от вандальных действий ущерб»,— написала зампред. Ранее сообщалось, что стоимость восстановления фасада могла превысить 100 тыс. руб.

Максимальное наказание по статье «Вандализм» — лишение свободы до 3 лет.

Алла Чижова