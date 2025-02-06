В Татарстане мужчина потерял 8 млн рублей, желая заработать на инвестициях

В Бугульме 57-летний местный житель потерял 8 млн руб., желая заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

В мае 2024 года мужчина увидел объявление в интернете, где говорилось, как можно выгодно инвестировать свои деньги. Позвонив на указанный номер, он услышал от неизвестного о выгодных предложениях.

Далее, следуя рекомендациям от неизвестных, потерпевший зарегистрировался на сайте и начал инвестировать. Первоначально он перевел сумму в 6 тыс. руб. и увидел, как начал получать «прибыль». После этого он решил вложить уже миллион рублей.

«Доходы» мужчины продолжали расти, и он решил перечислить на открытый счет еще часть своих средств. Мошенники при этом убеждали бугульминца вкладывать все больше денег. После того как собственные деньги у мужчины закончились, он решил взять кредит в банке и одолжить деньги у знакомых.

На протяжении восьми месяцев он продолжал переводить деньги, но когда попытался вывести «прибыль», неизвестные перестали выходить с ним на связь. После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Артём Дергунов