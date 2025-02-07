Мэрия требует признать самовольной постройкой и снести торговый павильон в центре Перми

Администрация Свердловского района Перми через суд требует признать торговый павильон на ул. Куйбышева, 47а самовольной постройкой. Согласно материалам в картотеке Арбитражного суда Пермского края, заявление подано к ООО «Алтера». К слову, ООО «Алтера» является одним из собственников земельного участка площадью 2,5 тыс. кв. м под офисным центром на ул. Куйбышева, 47, рядом с которым стоит спорный киоск. В администрации считают, что одноэтажное здание на ул. Куйбышева, 47а, изначально было гаражом площадью 94,7 кв. м, но его незаконно реконструировали.

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Истец хочет также обязать «Алтеру» в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда привести одноэтажный павильон в первоначальное состояние, в соответствие с параметрами, указанными в техпаспорте на здание по ул. Куйбышева, 47, от 1995 года (раньше там был проектный институт «Пермгипромашпром»). Если ответчик не исполнит решение суда, то торговый комплекс должен быть снесен. По ходатайству районной администрации в отношении спорного строения и участка, на котором оно расположено, введены обеспечительные меры. Росреестру на время рассмотрения иска запрещено производить госрегистрацию сделок с этой недвижимостью.

В онлайн-справочнике 2ГИС указано, что в павильоне по ул. Куйбышева, 47а, работают салон цветов, пекарня, магазин и точка по продаже кофе.

Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО «Алтера», созданное в 2005 году, ведет деятельность в сфере управления недвижимостью. Директором компании является Валерий Давыдов, он же вместе с Александром Бородиным ее соучредитель. Отметим, что в суде рассматривается исковое заявление районных властей к ассоциации «Флагман», управляющей самим офисным центром на ул. Куйбышева, 47. Администрация требует привести его внешний вид в соответствие с колерным паспортом и правилами благоустройства.