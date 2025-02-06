Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Махачкале задержан гендиректор местного водоканала

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали гендиректора «Махачкалаводоканала» Рашида Магомедова. Он является фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») возбуждено в первом отделе по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР по материалам УФСБ. Сегодня, 6 февраля, управление ФСБ распространило видео с кадрами задержания подозреваемого.

По версии следствия, в феврале прошлого года к гендиректору махачкалинского водоканала обратился гендиректор одной из местных управляющих компаний (УК). Он просил присоединить к сетям водоснабжения многоквартирные дома и открыть лицевые счета для квартир в них, при этом правоустанавливающих документов и исполнительно-технической документации на объекты у руководителя УК не было. Гендиректор водоканала запросил за услугу более 2,3 млн руб.— из расчета 22 тыс. руб. за одну квартиру.

В том же месяце гендиректор УК передал Рашиду Магомедову часть суммы — 700 тыс. руб. и получил технические условия на подключение части квартир и документы об открытии для них лицевых счетов. Всю сумму руководитель УК заплатить не смог. В ближайшее время, сообщили в СКР, будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Юлия Рыбина, Махачкала

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...