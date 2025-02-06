В Махачкале задержан гендиректор местного водоканала

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали гендиректора «Махачкалаводоканала» Рашида Магомедова. Он является фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») возбуждено в первом отделе по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР по материалам УФСБ. Сегодня, 6 февраля, управление ФСБ распространило видео с кадрами задержания подозреваемого.

По версии следствия, в феврале прошлого года к гендиректору махачкалинского водоканала обратился гендиректор одной из местных управляющих компаний (УК). Он просил присоединить к сетям водоснабжения многоквартирные дома и открыть лицевые счета для квартир в них, при этом правоустанавливающих документов и исполнительно-технической документации на объекты у руководителя УК не было. Гендиректор водоканала запросил за услугу более 2,3 млн руб.— из расчета 22 тыс. руб. за одну квартиру.

В том же месяце гендиректор УК передал Рашиду Магомедову часть суммы — 700 тыс. руб. и получил технические условия на подключение части квартир и документы об открытии для них лицевых счетов. Всю сумму руководитель УК заплатить не смог. В ближайшее время, сообщили в СКР, будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Юлия Рыбина, Махачкала