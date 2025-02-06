Областной «Проектный институт» обследует недостроенное здание УМВД

В Ярославской области ГАУ «Проектный институт» обследует недостроенное здание УМВД на проспекте Фрунзе. Об этом сообщил начальник регионального УМВД России Алексей Школкин на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание УМВД на Фрунзе

Фото: Антон Голицын, Коммерсантъ Здание УМВД на Фрунзе

Фото: Антон Голицын, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство здания началось в 2015 году, а затем было заморожено в 2019 году после возбуждения уголовных дел о коррупции и расторжения договора с подрядчиком. В 2022 году началась разработка проектно-сметной документации для завершения строительства. Как сообщил господин Школкин, сейчас проходит обследование объекта.

«Нам нужно понять, сможет ли построенная бетонная конструкция нести те нагрузки, которые в будущем будут. Сейчас у нас для этого силами ярославского "Проектного института" выполняется инженерное исследование всего объекта. Чтобы мы могли определить: что можно использовать, а что нельзя»,— сказал начальник УМВД.

В результате исследования будет сделана проектно-сметная документация, которая в дальнейшем отправится на экспертизу. Планируется, что это произойдет в 2025 году.

Алла Чижова