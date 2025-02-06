Штатная ситуация

В Новосибирске 21% компаний ожидают сокращения количества сотрудников в 2025 году, выяснили аналитики HeadHunter в ходе опроса работодателей. По сравнению с прогнозом на 2024 год доля таких респондентов увеличилась в два раза. В большей степени сокращения ожидают компании сферы финтеха, строительства и услуг. Негативные ожидания бизнеса строятся на зависимости от охлаждения экономики, в том числе из-за высокой ставки ЦБ. Рынок труда без проблем поглотит эти свободные рабочие руки, отмечают эксперты кадровой службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возросший риск потерять в этом году работу нивелируется кадровым дефицитом

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Возросший риск потерять в этом году работу нивелируется кадровым дефицитом

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2025 году 21% компаний Новосибирска прогнозируют сокращение количества сотрудников. Причем больше других уменьшение штата ожидают средние компании с численностью персонала более 1 тыс. человек, показал опрос службы исследований HeadHunter. По сравнению с предыдущим прогнозом (на 2024 год) — доля тех, кто предполагает рост числа увольнений, выросла более чем в два раза — с 9%.

В исследовании приняли участие 1362 компании из Новосибирска с численностью сотрудников от 100 до более 1 тыс. человек.

В большей степени сокращения штата ожидают представители финтеха — доля таковых в ходе опроса составила 40%. Чуть меньше — 30% компаний проголосовали из строительной отрасли, 27% организаций из сферы услуг, 26% предприятий по добыче полезных ископаемых.

«К этим данным стоит относиться именно как к прогнозу. Но намерения бизнеса говорят об ожидании охлаждения экономики, в том числе из-за высокой ставки ЦБ. Дорогие деньги провоцируют остановку не самых рентабельных проектов и небольшое высвобождение людей. Но рынок труда без проблем поглотит эти свободные рабочие руки»,— говорит директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Некоторые компании еще в 2024 году перестали набирать сотрудников из-за подорожания заемных средств — как для себя, так и для населения, отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. «Например, снижение объемов производства у металлургов прямо пропорционально связано с тем, что ипотека стала слишком дорогой и заказов для новых строек стало меньше. Во многих компаниях и отраслях, исчерпавших свой финансовый ресурс, рост зарплат непременно замедлится и сравняется с инфляционными темпами. Не исключено, что некоторые работодатели будут вынуждены покинуть рынок»,— комментирует госпожа Данина.

Сокращение численности персонала в промышленности уже началось, считают в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Согласно исследованию организации, этот процесс с разной интенсивностью продолжается уже семь месяцев подряд. «Охлаждение экономики становится все более очевидным для российской промышленности»,— убеждены в ИНП РАН.

В строительной сфере увольнения вполне реальны, поскольку сегодня наблюдается снижение числа ипотечных кредитов, а значит, и объема продаж, и числа новых проектов, полагает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. «Часть проектов встанет на паузу и строительным компаниям придется ужаться. Снижение строительных работ на 30% вполне ожидаемый результат»,— полагает он.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков допускает, что может быть уволено и больше 30% работников.

Ситуация меняется, уверены опрошенные эксперты и, если в последние годы соискатель был важнее: работодатели повышали зарплаты, выплачивали большие премии и другие материальные и нематериальные поощрения, которые помогали удержать сотрудников, то сейчас тренд меняется, и рынок становится снова рынком работодателя.

Лолита Белова