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Суд отказал в приостановке рассмотрения дела владельца танкера «Волгонефть-239»

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ЗАО «Волготранснефть» в приостановке рассмотрения дела танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение вблизи Керченского пролива, до результатов экспертизы Ространснадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Суд определил в удовлетворении ходатайства ЗАО "Волгатранснефть" о приостановлении производства по делу отказать. Назначить дело к судебному разбирательству на 13 февраля»,— цитирует информагентство решение суда.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края, дело о привлечении ЗАО «Волгатранснефть» (собственника потерпевшего крушение в Черном море танкера «Волгонефть-239») к административной ответственности рассматривается по заявлению Новороссийского транспортного прокурора. Речь идет о ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде). По этой статье для юридического лица предусмотрен штраф до 600 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.

Михаил Волкодав

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