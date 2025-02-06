Подготовиться на две пятерки

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (РО СРЗП) представило команду, которой предстоит участвовать в сентябрьских выборах законодательного собрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска. В нее, в частности, вошли депутат заксобрания от Партии пенсионеров Андрей Пак и руководитель «Союза отцов и семей Новосибирской области» Сергей Майоров. С учетом кадрового усиления СРЗП рассчитывает получить не менее пяти мест в каждом из парламентов. Политолог считает этот план слишком оптимистичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новосибирские справороссы определили «очень амбициозные цели» на предстоящие выборы и начали движение к ним

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Новосибирские справороссы определили «очень амбициозные цели» на предстоящие выборы и начали движение к ним

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

РО СРЗП в Новосибирской области 6 февраля представило обновленную команду, которая будет участвовать в выборах парламентов региона и его столицы. Они состоятся в сентябре 2025 года.

В законодательное собрание будут избраны 76 депутатов (38 в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все в одномандатных округах). Предыдущие выборы состоялись в 2020 году. СРЗП получила по итогам голосования по партспискам 5,99% и провела двух депутатов в заксобрание. В горсовете депутатов у партии нет.

В состав «команды справедливости» вошли несколько политических и общественных деятелей, ранее не участвовавших в избирательных кампаниях справороссов. В их числе, председатель областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Вера Леонтьева, руководитель «Союза отцов и семей Новосибирской области» Сергей Майоров, депутат заксобрания от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Андрей Пак, руководитель одного из подразделений «Корпорации развития Новосибирской области» Константин Терещенко. Окончательно команда сформируется к концу мая.

«Как руководитель регионального отделения, я ставлю очень амбициозные цели — это пять депутатов в заксобрании и пять в горсовете. У нас должна быть сильная фракция, чтобы наши идеи могли интегрироваться и доноситься до исполнительной власти»,— рассказал о планах партии председатель совета РО, депутат Госдумы РФ Александр Аксененко.

Отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь», он уточнил, что на выборах в заксобрание СРЗП рассчитывает набрать более 10% по партспискам и одержать победы в двух-трех одномандатных округах.

Беспартийный Андрей Пак в действующий созыв заксобрания был избран по списку Партии пенсионеров и в настоящее время возглавляет фракцию из двух человек. Он сообщил «Ъ-Сибирь», что руководство РО Партии пенсионеров знает о его планах и «отреагировало нормально». Господин Пак не исключил, что на этот раз будет баллотироваться и по списку СРЗП, и в одном из округов. О планах двух депутатов СРЗП в заксобрании — Анатолия Кубанова и Александра Теплякова — ничего сказано не было. Александр Аксененко заверил «Ъ-Сибирь», что они «остаются в команде». Господин Кубанов на звонок не ответил.

По словам господина Аксененко, акцент в ходе избирательной кампании в Новосибирске будет сделан на идее возвращения переживающему «стагнацию» городу статуса «сибирской столицы». Для этого, считает депутат Госдумы РФ, необходимо обновить коммунальные сети, построить дорожные развязки, запретить точечную застройку, перевести отопление города с угля на газ и т. д.

По мнению политолога Алексея Мазура, справороссам на выборах в заксобрание удастся преодолеть пятипроцентный барьер по партспискам, что даст им два мандата, но для победы в одномандатном округе надо получить не менее 30%, «чего рейтинг партии сам по себе дать не может».

«То есть, нужны сильные кандидаты, уже имеющие высокий рейтинг в своих округах. Пока что их не видно, кроме Константина Терещенко и Сергея Майорова, которые, хоть и показывали значимый результат, но победить тоже не смогли»,— отметил он.

Господин Мазур добавил, что победа в пяти округах на выборах в горсовет выглядит, скорее, планом-максимум с большой надеждой на везение, чем реалистичным планом. Господин Майоров, например, участвовал в выборах в горсовет в 2020 году в качестве самовыдвиженца, но занял только третье место в округе №40.

СРЗП — последняя из оппозиционных парламентских партий, объявивших об организационном и кадровом укреплении своих рядов перед избирательной кампанией в Новосибирской области. Еще в сентябре прошлого года в ряды РО «Новых людей» вошло до того времени внепартийное объединение «Лига эффективности». В их числе, трое депутатов горсовета Новосибирска (Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и находящийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве Игорь Украинцев), а также депутат заксобрания Илья Поляков. Это позволило «Новым людям», в частности, впервые создать фракцию в горсовете.

На ноябрьском пленуме обкома в прошлом году руководство РО КПРФ заявило о намерении «объединяться максимально с нашими сторонниками». Коммунисты инициировали создание общественного движения экологической направленности «За чистый и зеленый Новосибирск», а также развернули сбор подписей под петицией о необходимости национализации энергосистемы Новосибирска.

Радикальные изменения произошли в РО ЛДПР. Осенью 2024 года его возглавил направленный руководством партии Никита Столповский, сменивший на посту координатора депутата заксобрания Евгения Шаблинского. В ходе последовавшей чистки рядов из ЛДПР были выведены все ее представители в парламентах области и Новосибирска. «Те, кто предали ЛДПР, нам такие не нужны»,— объяснял кадровые преобразования заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Андрей Луговой. В избранный в декабре новый состав координационного совета вошла бывший вице-мэр Новосибирска, директор Новосибирской государственной филармонии Анна Терешкова. В конце января ряды ЛДПР пополнил экс-министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Избирательная система региона также завершает подготовку к сентябрьским выборам. В январе облизбирком разработал новую схему одномандатных округов на выборах в заксобрание. Как писал «Ъ-Сибирь», десятилетний «срок годности» действующей схемы истекает в апреле 2025 года. Корректировка границ округов на выборах в горсовет уже принята парламентом Новосибирска в первом чтении.

Валерий Лавский