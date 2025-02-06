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Коммерсантъ FM
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Apple приглашает в новое приложение

Александр Леви — о сервисе Invites

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как сервис помогает организовывать встречи и мероприятия.

Фото: Lucas Jackson / Reuters, Lucas Jackson / File Photo / File Photo / Reuters

Фото: Lucas Jackson / Reuters, Lucas Jackson / File Photo / File Photo / Reuters

Компания Apple представила новое приложение «Приглашения» или Invites в англоязычных App Store для создания и управления цифровыми приглашениями на мероприятия: вечеринки, свадьбы, просто встречу с друзьями и прочие любые события. Я успел познакомиться с сервисом.

Ключевая особенность приложения в том, что оно интегрируется с другими элементами экосистемы Apple. Поэтому при подготовке мероприятия кроме самого описания пользователь может добавить время и геолокацию, создать общий альбом для фото и видео, к которому будут иметь доступ только приглашенные участники, а также сразу добавить музыкальный плейлист, который организатор наполняет сам либо делает это вместе с гостями. Кроме того, в каждом приглашении есть возможность выбрать фоновую картинку. Готовые шаблоны, которые предлагает Apple, приятные, но можно визуально оформить событие и с помощью собственных фотографий.

Благодаря интеграции с сервисами «Карты» и «Погода» участники мероприятия могут сразу решить, как лучше одеться, если оно проходит на улице, и каким способом добраться до места назначения. Организатор может добавлять гостей двумя вариантами. Либо сразу рассылать точечные приглашения, либо публично делиться ссылкой, а после уже одобрять, либо же запрещать входящие запросы.

Проблемное место в новом приложении — это закрытость системы. Симпатично и полноценно оно работает только с устройствами Apple. Владельцам Android тоже можно отправлять эти приглашения, но просмотреть их и ответить они смогут только в браузере. Такие важные вещи, как место и время, будут, конечно, в доступе. А вот чтобы подтвердить участие, например, придется сделать чуть больше, чем просто нажать кнопочку «да».

По своим признакам сервис «Приглашения» — это реинкарнация другого проекта Apple — Cards («Открытки»). Он позволял за $3 отправлять физические варианты созданных внутри приложения посланий. Предшественник просуществовал с октября 2011 года до сентября 2013-го. Посмотрим, удастся ли Apple запустить новый проект в более длительное плавание.

Александр Леви

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