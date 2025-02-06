В Перми до начала декабря ограничат движение на улице Монастырской

В Перми на десять месяцев ограничат движение на ул. Монастырской. Это вызвано работами по реконструкции путепровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс Пермского края Фото: минтранс Пермского края

Как сообщает краевой минтранс, движение на ул. Монастырской будет ограничено с 22 часов 7 февраля 2025 года до 00 часов 1 декабря 2025 года. Будет закрыт участок от ул. 25-го Октября до дома на ул. Монастырской, 2Б; прекращено движение на ул. Максима Горького на участке от дома №2 до ул. Монастырской.

На первом этапе сохраняется реверсивное движение через путепровод по одной полосе движения между перекрестком с ул. 25-го Октября и станцией Пермь I с введением светофорного регулирования. Движение со стороны ул. Максима Горького в направлении ул. Монастырской будет полностью прекращено. На втором этапе движение закроют со стороны ул. 25-го Октября, проезд со стороны ул. Максима Горького будет открыт.