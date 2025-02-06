Кубанские общественники и волонтеры юга России договорились о сотрудничестве

Общественная палата Краснодарского края (ОПКК) подписала соглашение о взаимодействии с Южным советом по корпоративному волонтерству (ЮСКВ). Об этом сообщается на сайте ОПКК.

Договоренности о сотрудничестве состоялись по итогам обсуждения актуальных задач корпоративного волонтерства на юге России. В рамках соглашения стороны будут планировать и проводить совместные экологические акции, социальные мероприятия и развивать популяризаторские площадки.

По данным Общественной палаты Кубани, сегодня в крае работают более 1,8 тыс. волонтерских организаций на базе образовательных, некоммерческих, а также государственных и муниципальных учреждений. По информации краевых властей, доля граждан, занимающихся добровольческой деятельностью в регионе по итогам минувшего года составила 11,5%. Многие программы корпоративного волонтерства в Краснодарском крае направлены на ликвидацию свалок, оздоровление водных объектов, сохранение лесов и биоразнообразия. Участвуют волонтеры и в ликвидации ЧС на Черноморском побережье. При этом одним из ключевых партнеров краевых властей в развитии волонтерского движения является ЮСКВ.

Глава Общественной палаты Кубани Любовь Попова отметила, что волонтерство становится частью корпоративной культуры и это является признаком здорового гражданского общества.

В рамках дальнейшей совместной работы стороны соглашения обсудили новые форматы волонтерской работы и перспективы проведения экологических акций на территории особо охраняемых природных территориях края и утвердили «План добрых дел ЮСКВ».

Подводя итоги, руководитель ЮСКВ и член ОП Кубани Алиса Андреева подчеркнула, что в минувшем году Южный совет по корпоративному волонтерству принял участие в 15 масштабных экологических и социальных акциях в Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде. Его работа получила высокую оценку на XIII Московском международном форуме «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

«Сегодняшнее мероприятие стало еще одним ярким доказательством того, что потенциал корпоративного волонтерства на юге России по-прежнему очень высок, оно действительно стало частью бизнес-стратегий компаний и значимой частью корпоративной жизни сотрудников. Уверена, что подписание соглашения с Общественной палатой Краснодарского края значительно усилит наши позиции, даст новый импульс к поддержке добровольческих инициатив в регионе, продвижению и успешной реализации проектов в области корпоративного волонтерства на благо устойчивого развития регионов нашего присутствия»,— цитирует пресс-служба ОПКК Алису Андрееву.