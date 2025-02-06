Россельхознадзор забраковал 10 т сливочного масла, поступившего на борский завод

Специалисты с помощью компонента «Меркурий» выявили поступление в Нижегородскую область 10 тонн сливочного масла «Традиционное» с нарушением обязательных требований. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, товар, произведенный в Свердловской области, поступил на предприятие в городском округе Бор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно ветеринарным сопроводительным документам от 31 января 2025 года, продукция поступила с нарушением принципа прослеживаемости. Часть поступившего масла успели взять в переработку и направить в Тверскую область.

В результате все документы, подтверждающие происхождение сырья, оформленные в рамках производственного процесса при дальнейшем изготовлении молочной продукции, аннулированы. Хозяйствующий субъект ведет отзыв всей партии подконтрольной продукции.

Ева Михеева