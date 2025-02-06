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Под снос попали два жилых дома в историческом центре Ростова

В Ростове снесут два аварийных жилых дома на ул. Станиславского, 260 и на ул. Шаумяна, 27. Соответствующие документы опубликованы на портале городской администрации.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Двухэтажное здание площадью 252 кв. м. по ул. Станиславского возведено более века назад, в 1914 году. Дом не числится в реестре объектов культурного наследия, а в 2020 году его признали аварийным. Износ дома по ул. Шаумяна площадью почти в 500 кв. м составляет 45% — это четырехэтажное здание 1951 года постройки. Под снос также попали два дома 1917 года постройки по ул. Обороны, 25/17 и по ул. Минераловодской, 29.

Собственники квартир получат компенсацию.

Дмитрий Ковалевский

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