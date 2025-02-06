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Компании из Тамбова не смогли запретить проводить концерт Лолиты в Ижевске

Министерство культуры Удмуртии заявило о невозможности отменить концерт певицы Лолиты Милявской в ДК «Аксион» в Ижевске. С таким требованием обратилось республиканское отделение «Русской общины». Тамбовское ООО «Аз Юг» планирует провести мероприятие 21 апреля.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

В ответ на заявление общины минкульт заявил, что «Аксион» не является госучреждением, в связи с чем ведомство не может отменить проведение концерта.

В начале января представители удмуртской «Русской общины» опубликовали пост во «Вконтакте», где выступили против проведения выступления госпожи Милявской, а также призвали написать обращения в региональное отделение МВД, мэру Ижевска Дмитрию Чистякову и главе Удмуртии Александру Бречалову. «Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой "голой вечеринке" во время СВО, а также после ее высказываний, в частности о "потреблении москалей"»,— пояснили в организации.

Через несколько дней певица опубликовала в своем Telegram-канале видео-ответ на обращение «Русской общины», в котором сказала, что представителям организации лучше заняться «более конструктивными делами, такими как помощь детям и животным». Она также заявила, что «прошла уже часть городов» с концертами, которые понравились людям из «Русской общины», присутствовавшим на них. «В других городах не знаю, что произошло. Ощущение, что это кто-то проплатил»,— заключила Лолита Милявская.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Аз Юг» было зарегистрировано в Тамбовской области в 2018 году для деятельности в области исполнительных искусств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным владельцем является Вячеслав Сарычев. В 2023 году выручка компании составила 253 млн руб., а чистая прибыль — 13 млн руб.

Компания организовывает концерты как агентство «Артисты звезды». В ее портфеле выступления таких артистов как Сергей Лазарев, группа «Кипелов», Стас Пьеха, Shaman, Филипп Киркоров.

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