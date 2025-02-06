В правительстве Удмуртии обсудили подготовку к паводку на фоне теплой зимы

В правительстве Удмуртии раньше обычного прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Это связано с необычными для зимы погодными условиями, сказал премьер-министр республики Роман Ефимов. Об обсуждении подготовки к паводку и пожароопасному сезону сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Ефимов подчеркнул, что, по информации соседних регионов, реки начинают постепенно вскрываться, поднимается уровень воды, поэтому важно заранее начать подготовку, чтобы избежать неожиданностей.

Начальник Удмуртского центра по гидрометеорологии Георгий Быданов сообщил, что зима выдалась теплой на территории всей европейской части страны: отклонения от нормы составили 4 градуса в декабря и 6 — в январе, были побиты несколько температурных рекордов.

Промерзание почвы составляет от 8 до 34 см — это 13-53% от нормы. Это может привести к быстрому оттаиванию и впитыванию талых вод. Толщина на реках республики ниже среднемноголетних значений на 10-20 см. Мониторинг паводковой ситуации будет осуществляться с помощью 11 гидрологических постов.

«Спасатели поисково-спасательной службы Удмуртии уже приступили к подготовке плавсредств и материалов», — добавил господин Ефимов. Он напомнил, что в конце 2024 года на вооружение службы дополнительно поступили две новых лодки и одна аэролодка для работ в зоне возможного затопления.

И.о. министра природных ресурсов Роза Аснанова рассказала, что сработка на крупных водохранилищах республики начнется во второй декаде февраля. Первым объектом, где будут снижать уровень воды, станет Ижевский пруд. В конце февраля аналогичные работы пройдут на Камбарском, в марте — на Воткинском и Пудемском прудах. Работы по понижению уровней планируют завершить к 25 марта.