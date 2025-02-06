Частные инвесторы вложили рекордные 104 млрд рублей в облигации на Мосбирже

Число частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже (MOEX: MOEX) по итогам января составило 35,5 млн (+389 тыс. за месяц). Они используют 65,4 млн счетов. Суммарный объем вложений физлиц на фондовом рынке составил рекордные 104 млрд руб.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, облигациями — 34%, на срочном рынке — 66%, говорится в пресс-релизе Мосбиржи. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,9 млн за январь, увеличившись на 33,2% относительно декабря 2024 года. Оборот по ИИС вырос на 42% год к году и составил 296,7 млн руб.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,7% и 6,9% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (14,7%), Газпрома (13,7%), Роснефти (6,7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6%), акции «Т-Технологий» (5,9%), «Яндекса» (5,7%), «Норникеля» (5,1%) и «Полюса» (4,6%). Самыми популярными биржевыми фондами стали фонды денежного рынка LQDT (40,3%), SBMM (23,0%), AKMM (18,6%), BCSD (2,2%) и AMNR (2,1%).

Больше всего брокерских счетов открыли частные инвесторы из Москвы (597,5 тыс.), Московской области (354,2 тыс.), Санкт-Петербурга (289,9 тыс.), Свердловской области (197,4 тыс.) и Краснодарского края (195 тыс.).

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