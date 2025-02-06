Строительство детского медцентра в Тарко-Сале завершено на 80%

В Тарко-Сале (Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) началась чистовая отделка нового детского медицинского центра, который объединит под одной крышей поликлинику и круглосуточный стационар. Здание возводят на территории больничного городка — его готовность составляет 80%, сообщили в правительстве Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Вольвач / Пуровская медиагруппа Фото: Наталья Вольвач / Пуровская медиагруппа

Поликлиника будет обслуживать 150 пациентов в день. «Близится к завершению стройка новой детской поликлиники в Тарко-Сале. Для удобства пуровчан здесь же оборудуем современный стационар на 30 мест. Новое здание заменит два старых деревянных корпуса»,— добавил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. В составе центра появятся приемно-смотровой бокс, палаты интенсивной терапии и для совместного пребывания родителей с детьми, а также клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории.

Площадь будущего медицинского центра составит порядка 17 тыс. м, здание полностью готово конструктивно и подключено к тепловодоснабжению, также Госстройнадзор проверил качество исполнения строительных работ и соответствие требованиям проектной документации. Завершить строительство планируется до конца года. Работы ведутся в рамках программы модернизации здравоохранения на Ямале — старт строительству медцентра в Тарко-Сале и еще пяти медицинских учреждений в других пунктах был дан в 2022 году.

Ирина Пичурина