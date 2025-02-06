Кузбасской угольной компании «Кузнецкжелдортранс» отказали в лицензии на недра

Арбитражный суд Новосибирской области отказал кемеровскому ООО «Кузнецкжелдортранс» (КЖДТ, находится в процедуре банкротства) в удовлетворении иска к департаменту по недропользованию по СФО (Сибнедра) о признании отзыва лицензии на недра незаконным, сказано в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В июне 2024 года комиссия департамента досрочно прекратила права пользования недрами КЖДТ на угольном участке Верхнетыхтинский в Прокопьевском округе Кузбасса. Решение в Сибнедрах объяснили тем, что компания не платила налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и за негативное воздействие на окружающую среду. Согласно исковому заявлению КЖДТ, будь у компании лицензия на недра она могла бы получить на банкротных торгах «значительную сумму, позволившую покрыть задолженность перед бюджетом, порядка 200 млн руб.». Суд установил, что задолженность по НДПИ, свыше 90 млн руб., стала формироваться с апреля 2022 года, то есть, задолго до банкротства.

ООО «Кузнецкжелдортранс» было добывающим активов одноименной кемеровской группы, в которую также входили ООО «Угольэкспорттрейд», ООО «Уголь» и некоторые другие лица. Группа прекратила добычу и реализацию угля 1 июля 2023 года и уволила работников. В апреле прошлого года КЖДТ был признан несостоятельным.

Игорь Лавренков, Кемерово