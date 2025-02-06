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В Татарстане между Болгаром и Тетюшами планируют запустить автомобильный паром

В Татарстане в рамках мероприятий по развитию инфраструктуры водного транспорта планируется построить автомобильный паром на участке Болгар — Тетюши. Об этом сообщил руководитель проектов ООО «ПроГород» Даниил Веретенников в рамках международного архитектурного форума «Казаныш».

Паром обеспечит автомобильное сообщение между берегами и зонами приоритетного туризма «Камское Устье — Тетюши» и «Великий Болгар».

Конкретных сроков запуска автомобильного парома не обозначено.

В Госкомитете по туризму Республики Татарстан на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал» председатель комитета Сергей Иванов сказал, что проект автомобильного парома между Болгаром и Тетюшами начали обрабатывать еще 10 лет назад.

«Конечно, строительство такой паромной переправы улучшит доступность Тетюш и позволит сделать кольцевой маршрут внутри Татарстана, не заезжая при этом в Ульяновскую область», — сообщил господин Иванов.

Сейчас из Болгара в Тетюши можно добраться на автомобиле, минимальный путь занимает около 2,5 часов.

Артём Дергунов

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