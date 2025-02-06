В Оренбуржье назначили первого заместителя министра сельского хозяйства

Сегодня, 6 февраля, Виктора Пирогова назначили на должность первого заместителя министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Об этом сообщает правительство региона.

По данным ведомства, с 2020 года Виктор Пирогов возглавлял Акбулакский район. Он окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «зоотехния». Работал в качестве главного зоотехника колхоза, заведующего подразделением сельскохозяйственного производственного кооператива, председателя СПК колхоз «им. Димитрова».

Руфия Кутляева