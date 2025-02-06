Военнослужащий из Ярославской области вернулся из украинского плена

Житель Ярославской области Александр Комков вернулся из украинского плена в рамках обмена. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав человека в регионе Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Ярославской области Фото: Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 5 февраля между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В списках на обмен значился и ярославский военнослужащий, пропавший в сентябре 2024 года. За помощью сестры Комкова, в том числе, обратились к господину Бабуркину.

«5 февраля в результате обмена военнопленными с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Среди них – житель Ярославской области Александр К.»,— сообщил господин Бабуркин.

Вечером 5 февраля военнослужащие приехали в Москву, где им окажут помошь.

Александр Комков родился в Данилове Ярославской области. Ему 46 лет. Участвовал в СВО по контракту.