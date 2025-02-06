Swatch и Blancpain перешли на розовый

Два часовых дома, входящих в состав Swatch Group, продолжают сотрудничество, начатое полтора года назад. Тогда компании представили новую линейку Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, скрестив легендарные дайверы Blancpain Fifty Fathoms и часы MoonSwatch совместного производства Swatch и Omega. В соответствии с концепцией пяти океанов линейка включала пять референсов в водонепроницаемых до глубины 300 метров корпусах диаметром 42,3 мм из цветной биокерамики. Синий соответствовал Атлантическому, зеленый — Индийскому, охристо-желтый — Тихому. Теперь — следуя популярному тренду на розовые часы — компании создали Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean. В разные оттенки розового окрашены корпус, безель, заводная головка, разметка на циферблате и пряжка ремешка, разумеется, тоже розового. Новинка, как и ее предшественники, управляется автоматическим калибром Sistem из 51 компонента. На задней прозрачной крышке изображена подводная жизнь в розовом цвете, в том числе моллюск-голожаберник Ceratodoris rosacea. Стоимость часов около 400 евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Следующая фотография 1 / 6 Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean Часы Blancpain х Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Pink Ocean