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Коммерсантъ FM
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Доходы хакеров от программ-вымогателей упали на треть

В 2024 году хакерам удалось с помощью вредоносного ПО получить от пострадавших $814 млн в качестве выкупа за восстановление информации. Это на 35% меньше, чем в рекордном 2023 году, а также меньше, чем в 2020 и 2021 годах. Такие данные приводит в своем докладе исследовательская компания Chainalysis.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как отмечают авторы доклада, в 2024 году хакерских атак с помощью программ-вымогателей стало больше. Однако запрашиваемые суммы выкупа были на 53% больше, чем удалось получить преступникам.

В первом полугодии 2024-го объемы вымогательской деятельности хакеров оставались примерно на уровне аналогичного периода 2023 года — объем выплаченных выкупов составил $459,8 млн, что на 2,38% больше, чем годом ранее. Так, хакерской группировке Dark Angels был выплачен рекордный по размеру выкуп: неназваный пострадавший перечислил хакерам $75 млн за восстановление информации.

Однако во втором полугодии 2024-го пострадавшие стали гораздо реже делать выбор в пользу выкупа, и поступления хакеров упали на 34,9% по сравнению с первым полугодием.

Падение объемов выплат наблюдалось и в другие годы, например, в 2021 году разница между полугодиями составила 19,84%, в 2022 году — 20,4%, в 2023-м — 22,23%. Но падение 2024 года стало самым резким. Причиной этого специалисты называют успешную работу спецслужб разных стран мира по блокировке или ограничению деятельности хакерских группировок, а также нежелание пострадавших выплачивать слишком большие суммы даже при риске потери данных.

Алена Миклашевская

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