Во Владивостоке расследуется появление крысы на прилавке супермаркета

В столице Приморья надзорными органами ведется проверка по факту видеозаписи, на которой крупная крыса на прилавке супермаркета поедает мясные полуфабрикаты. Надзорное ведомство поручило управлению Роспотребнадзора по Приморскому краю «провести выездную проверку соблюдения юридическим лицом требований санитарно-эпидемиологического законодательства».

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«По результатам мониторинга социальных сетей выявлена запись, свидетельствующая о том, что на витрине одной из торговых сетей покупатели обнаружили крупного грызуна»,— сообщает прокуратура Приморья.

По данным управления Роспотребнадзора, инцидент с грызуном произошел в торговом центре сети «Самбери» по адресу улица Невельского, 19 во Владивостоке. Ведомство пообещало провести контрольное мероприятие в отношении ООО «ДВ-Невада» — собственника супермаркетов «Самбери».

Алексей Чернышев, Владивосток