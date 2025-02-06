У Qualcomm и Arm выросла выручка, но упали акции

Американский производитель чипов Qualcomm сообщил, что в первом квартале 2025 финансового года, завершившемся в декабре, его выручка увеличилась на 17%, составив $11,7 млрд. Чистая прибыль выросла на 15%, до $2,9 млрд. Также отчетность за третий квартал 2025 финансового года представил британский производитель чипов Arm Holdings. Его выручка выросла на 19%, до $983 млн, а чистая прибыль — на 190%, до $252 млн.

Рост выручки и прибыли связан в первую очередь с увеличением спроса на смартфоны, чипы для которых в числе прочего производят Qualcomm и Arm. Квартальные результаты обеих компаний оказались лучше прогнозов аналитиков. Тем не менее после публикации отчетностей их акции довольно сильно упали: Qualcomm — на 4,6%, Arm — на 6,3%. Это связано прежде всего с тем, что у обеих корпораций довольно плохие прогнозы по лицензионному бизнесу — значимая доля их выручки приходится на продажу лицензий на принадлежащие им технологии другим компаниям.

Яна Рождественская