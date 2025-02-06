Временно закрытому санаторию «Автомобилист» снизили срок наказания

Нижегородской областной суд пересмотрел решение Борского суда об административной приостановке деятельности санатория «Автомобилист». Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», 10 января по заявлению Росприроднадзора было решено закрыть лечебно-оздоровительное учреждение на 60 суток.

Однако, рассмотрев жалобу руководства «Автомобилиста», в апелляции посчитали это наказание чрезмерно суровым, и снизили срок приостановки до 30 суток. «Судом первой инстанции установлены смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств», – указал судья облсуда в решении.

Напомним, Борский городской суд приостановил работу санатория по ст. 8.14 КоАП «Нарушение правил водопользования» после проверки Росприроднадзора. Его инспекторы выявили, что «Автомобилист» загрязняет Волгу: отбор проб из стоков санатория показал превышение нормативов по ряду загрязняющих веществ. Учреждению необходимо реконструировать свои очистные сооружения.

Иван Сергеев