обновлено 13:23
Экс-глава Мотовилихинского района нашел работу в Ижевске
Руководителем муниципального предприятия «Ижгорэлектротранс» (ИжГЭТ) назначен Игорь Сальников, сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков. С марта 2023-го по июнь 2024 года господин Сальников возглавлял Мотовилихинский район Перми.
Игорь Сальников
Фото: страница Дмитрия Чистякова в соцсети
Ранее Игорь Сальников уже работал в Ижевске, он возглавлял МКП «Горсвет», был гендиректором Ижевских электрических сетей, работал заместителем главы администрации города.
Место директора «ИжГЭТ» стало вакантным после того, как предыдущий руководитель Андрей Батов был отправлен в СИЗО по уголовному делу о превышении полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.