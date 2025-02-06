Экс-глава Мотовилихинского района нашел работу в Ижевске

Руководителем муниципального предприятия «Ижгорэлектротранс» (ИжГЭТ) назначен Игорь Сальников, сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков. С марта 2023-го по июнь 2024 года господин Сальников возглавлял Мотовилихинский район Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сальников

Фото: страница Дмитрия Чистякова в соцсети Игорь Сальников

Фото: страница Дмитрия Чистякова в соцсети

Ранее Игорь Сальников уже работал в Ижевске, он возглавлял МКП «Горсвет», был гендиректором Ижевских электрических сетей, работал заместителем главы администрации города.

Место директора «ИжГЭТ» стало вакантным после того, как предыдущий руководитель Андрей Батов был отправлен в СИЗО по уголовному делу о превышении полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.