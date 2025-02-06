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Коммерсантъ FM
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Телефонные мошенники похитили у экс-генерала Генштаба ВС РФ почти 20 млн рублей

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что 85-летний генерал-лейтенант в отставке Герман Гриднев стал жертвой телефонных мошенников. Он потерял около 19,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мошенники сначала позвонили господину Гридневу под видом сотрудников оператора связи для перерегистрации телефона. Во второй раз они представились сотрудниками спецслужб, убедив его, что часть средств с его счета якобы была похищена и передана ВСУ. Чтобы «получить алиби», Гриднев собрал 19,5 млн руб. и передал их курьеру.

Позже отставной генерал понял, что его обманули, и обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. Герман Гриднев занимал должность в Генеральном штабе ВС России в 1990-е годы. Был председателем совета ветеранов района Коптево.

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