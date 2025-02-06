В Свердловской области отправят 11 конфискованных автомобилей в зону СВО

Фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» отправит в зону проведения специальной военной операции (СВО) 11 конфискованных автомобилей, находящихся на хранении Росимущества в Свердловской области. Об этом «Ъ-Урал» сообщил директор фонда Сергей Павленко. Передача автомобилей подразделению Центрального военного округа (ЦВО) пройдет в пятницу в Полевском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Если у нас все получится, по области есть много конфискованных автомобилей, которые могут принести пользу нашим ребятам на передовой»,— отметил господин Павленко.

Директор фонда пояснил, что на передовую доставят Nissan Qashqai, Renault Logan, Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Toyota Vitz, Toyota RAV4, Skoda Fabia, три автомобиля ВАЗ и мотоцикл Kayo basic.

«Автомобили необходимы для подвоза боекомплекта, эвакуации раненых, ребята уже там дооборудуют их под свои задачи. В зоне боевых действий жгут много транспорта, и для ребят наши машины будут огромной поддержкой»,— добавил Сергей Павленко.

Василий Алексеев