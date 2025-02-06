Сабато де Сарно покидает пост креативного директора Gucci

Модный дом Gucci объявил, что завершает сотрудничество с креативным директором Сабато де Сарно. Глава Gucci Стефано Кантино в своем заявлении выразил «глубокую благодарность Сабато за его страсть и преданность Gucci». Заместитель главы группы компаний Kering, владеющей брендом Gucci, Франческа Беллеттини поблагодарила Сабато де Сарно за «верность и профессионализм». Поиск нового креативного директора Gucci пока ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сабато де Сарно

Фото: Claudia Greco / Reuters, Claudia Greco / File Photo / Reuters Сабато де Сарно

Фото: Claudia Greco / Reuters, Claudia Greco / File Photo / Reuters

Сабато де Сарно стал креативным директором Gucci в конце января 2023 года, сменив Алессандро Микеле. До этого с 2009 года он работал в Valentino, где прошел путь до директора по моде, курирующего мужские и женские коллекции. Еще раньше работал в Prada и в Dolce & Gabbana. Свою дебютную коллекцию господин де Сарно представил на Неделе моды в Милане в сентябре 2023 года.

Как сообщает издание WWD, это не единственная перестановка в крупнейших модных домах за последнее время. Несколько дней назад модный дом Dior сообщил об уходе креативного директора мужской линии Кима Джонса.

Алена Миклашевская