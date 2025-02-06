В Ярославской области выделят 143 млн пунктам проката вещей для новорожденных

В Ярославской области будет выделено 143 млн руб. на закупку вещей для пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщила министр труда и социальной поддержки населения региона Надежда Биочино на заседании комитета по социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пункты будут работать в рамках программы «Повышение рождаемости в Ярославской области». Вещи (коляски, детские кресла, кроватки, ванночки для купания, весы, ингаляторы) будут давать бесплатно на временное пользование нуждающимся семьям.

«Воспользоваться услугой смогут семьи, имеющие детей в возрасте до одного года. Речь идет о малообеспеченных семьях, семьях с инвалидами, многодетных семьях, семьях студенческих, семьях участников СВО. Планируется, что эти семьи не должны превышать 35-летнего возраста»,— рассказала госпожа Биочино.

На эти цели предусмотрено 143 млн руб.: 96% — федеральный бюджет, 4% — областной.

Алла Чижова