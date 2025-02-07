Девелоперы обсудят развитие рынка недвижимости на конференции «Коммерсантъ-Урал»

Уральские и федеральные девелоперы, а также эксперты строительной отрасли обсудят планы на 2025 год и сделают прогноз относительно того, как как будет развиваться рынок недвижимости уральской столицы в непростых экономических условиях. 18 февраля издательский дом «Коммерсантъ-Урал» проведет круглый стол в бизнес-центре «Президент» на тему «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представители ведущих девелоперских компаний расскажут с какими трудностями они столкнулись в 2024 году, как работать в условиях роста ключевой ставки, сокращении льготных ипотечных программ и стоит ли ждать изменений стоимости кв. м на рынке новостроек, а также об освоении новых площадок.

В качестве спикеров заявлены свердловский министр строительство Григорий Сурганов, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, а также первые лица компаний «Синара-Девелопмент», «УГМК-Застройщик», «Первостроитель», ГК «Атлас Девелопмент», ГК «Атомстройкомплекс», «Страна Девелопмент», «Разум», «Унистрой» и других.