Заключенному в Удмуртии увеличили срок за содействие терроризму и призывы к нему

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор заключенному в Удмуртии, придерживающемуся радикальных религиозных взглядов. Он отбывает наказание в виде 17 лет лишения свободы за посягательство на жизнь правоохранителя. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии, зэка осудили за содействие терроризму и публичные призывы к нему (ст. 205.1, ст. 205.2 УК РФ).

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Установлено, что подсудимый, находясь в ФКУ СИЗО-1 на территории региона, вовлекал прибывающих в исправительное учреждение в террористическую деятельность, а также призывал их к совершению терактов.

С учетом неотбытого срока ему назначили 23 года лишения свободы. Первые четыре года он должен провести в тюрьме, остальное — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, фигуранту назначили 1,5 года ограничения свободы.

Преступную деятельность фигуранта пресекли и расследовали сотрудники УФСБ по Удмуртии совместно с региональным УФСИН.