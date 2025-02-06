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Почти 3 тысячи мигрантов выдворили из Ростовской области в 2024 году

В 2024 году сотрудники донской полиции составили 3,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев, нелегально находящихся в РФ. Из них 2,8 тыс. человек выдворили с территории России — рассказал журналистам врио начальника регуправления по вопросам миграции Дмитрий Блинов.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«У нас в 2024 году было возбуждено 266 уголовных дел за подделку документов [в отношении мигрантов] и фиктивную регистрацию иностранцев», — сообщил он.

Чаще всего нелегальных мигрантов выявляют на стройках — в прошлом году правоохранители провели 186 рейдов по объектам строительства в регионе. Кроме того, нелегалов ищут на сельскохозяйственных, промышленных, торговых предприятиях и по месту жительства.

В 2024 году донские полицейские сняли с миграционного учета более 1,8 тыс. фиктивно прописанных иностранцев. Это более чем в два раза выше показателей 2023 года.

Дмитрий Ковалевский

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