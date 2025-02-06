«Квадрат» на вторичном рынке Сочи в 2024 году подорожал на 20%

Аналитики агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» подвели итоги 2024 года по спросу на вторичное жилье в Сочи. По сравнению с 2023 годом он сократился на 18,8%, а относительно 2022 года — на 14,4%. В декабре 2024-го показатель оказался на 17,4% ниже, чем в ноябре, и на 40,6% ниже, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На начало 2025 года на рынке представлено около 6,3 тыс. объектов, из них двухкомнатные квартиры и апартаменты занимают наибольшую долю — 2,2 тыс. лотов.

Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке Сочи выросла почти на 20%, достигнув в ноябре 316,1 тыс. руб. Основной причиной роста стоимости эксперты называют высокий спрос со стороны покупателей из других регионов России.

Наибольший скачок стоимости был зафиксирован в апреле 2024 года, когда средняя цена квадратного метра достигла 321 тыс. руб. Минимальный уровень цен наблюдался в январе — 290 тыс. руб.

«Большинство сделок, около 90%, проводится за наличные средства, включая покупки в рассрочку от застройщика. В конце года такие сделки могут перейти в ипотеку»,— отметила генеральный директор агентства Юлия Усачева.

Вячеслав Рыжков