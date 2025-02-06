В Дагестане задержана замдиректора строительной компании

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации федерального проекта по строительству школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района. Первым фигурантом дела, сообщила пресс-служба республиканского управления СКР, стала заместитель директора строительной компании, она задержана.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ России по Дагестану.

По данным следствия, замдиректора строительной компании вместе с другими ее сотрудниками похитила более 248 млн руб. бюджетных средств, выделенных в качестве аванса в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». По данным «Ъ», строительство школы было доверено компании «Баварский дом», а фигурантом дела стала Патимат Гамидова. Следователи намерены установить других причастных к совершению преступления.

Юлия Рыбина, Махачкала