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Коммерсантъ FM
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Ставропольского учителя подозревают в «ненадлежащем обращении с учениками»

Как сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, в ходе мониторинга региональных СМИ была «выявлена публикация о ненадлежащем обращении учителя истории одной из школ города Ставрополя с учениками». Публикация была сделана на основе видеообращения мамы одной из учениц школы №18 Ставрополя. Женщина сообщила, что на протяжении полутора лет учитель-предметник ведет себя неадекватно, запирает кабинет на ключ во время урока, оскорбляет учеников и даже якобы имелись случаи рукоприкладства.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В связи с этим в краевом управлении СКР организована проверка «по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» (ст. 156 УК РФ). В настоящий момент следователем «проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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