Ставропольского учителя подозревают в «ненадлежащем обращении с учениками»

Как сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, в ходе мониторинга региональных СМИ была «выявлена публикация о ненадлежащем обращении учителя истории одной из школ города Ставрополя с учениками». Публикация была сделана на основе видеообращения мамы одной из учениц школы №18 Ставрополя. Женщина сообщила, что на протяжении полутора лет учитель-предметник ведет себя неадекватно, запирает кабинет на ключ во время урока, оскорбляет учеников и даже якобы имелись случаи рукоприкладства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В связи с этим в краевом управлении СКР организована проверка «по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» (ст. 156 УК РФ). В настоящий момент следователем «проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Александра Ларинцева, Пятигорск