В Иркутске осужден киллер, застреливший в 2010 году бывшего милиционера

Иркутский областной суд вынес приговор 56-летнему подсудимому, который был признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, по найму).

«В июне 2010 года в городе Братске подсудимый на своем автомобиле совместно с двумя знакомыми выследили бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. На одной из улиц города осужденный, подойдя к автомобилю жертвы, произвел выстрел в него из пистолета с глушителем»,— сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После убийства киллер с соучастниками преступления вывезли тело в лес, где сожгли его вместе с автомобилем. За совершение убийства исполнители получили 1,5 млн руб.

В СУ СКР по Иркутской области, добавляют, что в 2010 году предварительное следствие по делу было приостановлено, так как установить подозреваемых не удалось. Исполнителей убийства удалось задержать только в 2023 году с помощью сотрудников УФСБ в Иркутске, Братске и Новосибирске.

В мае и июне 2024 года двух фигурантов, решившихся на сделку со следствием, осудили на восемь и девять лет колонии строгого режима. Непосредственный исполнитель преступления, отрицавший вину, ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Коллегия присяжных признала его виновным. Решением суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Также удовлетворены иски сына и матери погибшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда — по 3,5 млн руб. каждому. Предполагаемый заказчик убийства, криминальный авторитет Игорь Абанин в настоящее время находится в федеральном розыске.

Влад Никифоров, Иркутск