Экс-депутат заксобрания стал индивидуальным предпринимателем

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Юрий Елохов зарегистрировал собственное ИП, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Юрий Елохов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, ИП зарегистрировано 5 февраля этого года. Деятельность юрлица указана как розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. Связаться с господином Елоховым «Ъ-Прикамье» не удалось.

Юрий Елохов являлся депутатом заксобрания Пермской области третьего созыва (2001–2006 годы), краевого парламента первого (2006–2011) и второго (2011–2016) созывов. В 2016 году депутат пытался переизбраться по округу №24, но проиграл Сергею Ветошкину. Сейчас господин Елохов является советником министра промышленности Пермского края на общественных началах и возглавляет городскую федерацию волейбола.