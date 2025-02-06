На реконструкцию трамвайных путей в Уфе выделят 2 млрд рублей
Реконструкция трамвайных путей в южной части Уфы может начаться до конца этого года. Как сообщил глава администрации Уфы на пресс-конференции, на эти цели будет выделено 2 млрд руб. Проектирование реконструкции трамвайной сети в северной части города начнется в конце 2025 — начале 2026 года.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
К сентябрю в Уфу из Москвы доставят 49 бывших в употреблении трамваев. Общее число полученных городом вагонов составит 69. 20 московских трамваев уже находятся в Уфе.