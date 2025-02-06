На реконструкцию трамвайных путей в Уфе выделят 2 млрд рублей

Реконструкция трамвайных путей в южной части Уфы может начаться до конца этого года. Как сообщил глава администрации Уфы на пресс-конференции, на эти цели будет выделено 2 млрд руб. Проектирование реконструкции трамвайной сети в северной части города начнется в конце 2025 — начале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

К сентябрю в Уфу из Москвы доставят 49 бывших в употреблении трамваев. Общее число полученных городом вагонов составит 69. 20 московских трамваев уже находятся в Уфе.

Наталья Балыкова