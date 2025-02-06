В Темрюкском районе производство игристых вин увеличили на 17%

Винодельческие предприятия Темрюкского района произвели за 2024 год более 12 тыс. декалитров винодельческой продукции. Как сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Федор Бабенков, больше всего увеличилось производство игристых вин — на 17%. На 11% стали больше производить виноградных вин, на 3,6% — ликерных, на 7,5% — коньяка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Как говорит глава района, географическое положение и особенности климата повлияли на то, что основным направлением сельскохозяйственного производства в муниципалитете является виноградарство и виноделие. Основные производители винограда: агрофирма «Южная» и ООО «Фанагория». Общая площадь виноградников в районе в прошлом году составила более 20 тыс. га, на них растет свыше 70 сортов винограда. Виноградари за прошлый год собрали более 158 тыс. тонн. Средняя урожайность культуры по району составила 102 центнера с гектара.

В Темрюкском районе в сфере сельскохозяйственного производства работают 105 предприятий различных форм собственности, более 300 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также более 36 тыс. личных подсобных хозяйств. Как говорит глава района, почвенные условия муниципалитета позволяют выращивать многие сельхозкультуры: зерновые, бахчевые, виноград.

Общая посевная площадь риса в 2024 году составила 5,9 га. Валовой сбор зерна риса — 47 тыс. тонн, средняя урожайность — 65 центнеров с га, на отдельных рисовых чеках она достигала 83 центнеров с га.

Татьяна Ручкина