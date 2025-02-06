Группа ПСБ продолжает реализацию проекта по строительству ЖК «Новый Звездный» в Перми

Сергей Добрин, старший вице-президент – директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ, генеральный директор холдинговой компании «ПСБ – Свой дом» (группа ПСБ) ознакомил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с ходом строительства ЖК «Новый Звездный», который возводится для работников предприятий одноименного двигателестроительного кластера в Прикамье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рабочей поездке также приняли участие заместитель председателя ПСБ Наталия Юдина, представители региональных органов власти и руководство предприятий ОПК края.

В новом микрорайоне Новые Ляды в Перми появятся четыре дома комфорт-класса общей площадью 23,7 тыс. кв. м с благоустроенной территорией и парковочными местами. Застройка многоквартирного жилого комплекса ведется в рамках программы ПСБ по строительству жилья для работников предприятий ОПК и в соответствии с распоряжением губернатора края о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного.

Проектное финансирование осуществляет ПСБ. Кроме того, банк разработал ипотечные программы для сотрудников предприятий оборонной промышленности Прикамья для покупки жилья в ЖК «Новый Звездный» на льготных условиях.

«ПСБ совместно с предприятиями ракетного двигателестроения и правительством Пермского края реализует социально значимый проект полного цикла – от строительства жилого комплекса до предоставления работникам предприятия возможности приобретения квартир на специальных условиях. Такой подход не только улучшает качество жизни и труда, но и содействует укреплению инфраструктуры оборонно-промышленного комплекса и устойчивому развитию края в целом», – отметил Сергей Добрин.

«Я благодарю ПСБ за совместные проекты, в том числе по строительству нового жилья. Несмотря на географическую удаленность «Нового Звездного» от краевой столицы, жизнь здесь должна быть максимально комфортной. Уже построена дорога, проведено освещение, организована работа электротранспорта. В будущем планируем развивать здесь спортивный и образовательный кластеры», – сказал Дмитрий Махонин.

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