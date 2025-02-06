В Копейске возбудили уголовное дело после нападения собаки на школьника

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело после нападения собаки на 13-летнего мальчика в Копейске. Проводится проверка и выясняются причины произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

Информация о нападении бродячего животного на школьника появилась в СМИ и социальных сетях 5 февраля. Инцидент произошел днем ранее возле школы №13 в поселке Горняк. Тогда собака укусила за ногу 13-летнего мальчика.

По данным следственного комитета, жалобы на агрессивных бродячих собак также поступили из поселка Железнодорожный Копейского городского округа. Специальные службы на эту ситуацию не реагируют.

Проверку после инцидента с нападением также организовала прокуратура Копейска. Уголовное дело в СК возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).