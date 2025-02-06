Суд обязал нижегородские власти создать дороги в Бутурлинском лесничестве

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что в Бутурлинском межрайонном лесничестве отсутствует необходимое количество лесных дорог. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 6 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Как указал надзорный орган, недостаточное количество лесных дорог препятствует эффективной противопожарной охране лесных массивов. Для устранения нарушений природоохранный прокурор инициировал судебное разбирательство.

Суд полностью удовлетворил требования и обязал региональный орган исполнительной власти создать необходимые лесные дороги, а также внести поправки в документы лесного планирования.

Ева Михеева