Власти хотят увеличить долю молодых нижегородцев, верящих в самореализацию в РФ

Правительство региона в начале февраля 2025 года утвердило госпрограмму «Развитие молодежной политики Нижегородской области». Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В области сейчас проживает 724,6 тыс. человек в возрасте 14-35 лет — 23,68% от числа населения. В органах МСУ в сфере молодежной политики работают почти 140 специалистов.

Основными задачами правительство ставит создание качественно новой среды для работы с молодежью и сокращение ее оттока из Нижегородской области. Для решения этой задачи власти намерены перезагрузить и создать новые молодежные учреждения, а также вовлекать в молодежные проекты жителей отдаленных точек региона.

Среди приоритетов указаны вовлечение студенческих трудовых отрядов в экономику региона, расширение грантовой поддержки, формирование центров молодежного лидерства, воспитание «патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением», формирование ценностей здорового образа жизни.

Цель программы сформулирована как «создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на территории Нижегородской области».

Конкретных целевых показателей в программе немного. Среди них увеличение доли молодежи, участвующей в проектах профессионального, личностного развития и патриотического воспитания не менее чем до 75%; увеличение до 45% доли вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность. Помимо этого, молодых людей, «верящих в возможности самореализации в России», должно стать не менее 85%. Этих показателей необходимо достичь к 2030 году.

Также к концу десятилетия стоит цель, чтобы не менее 70% проектов в сфере культуры и искусства, финансируемых государством, обеспечивали продвижение и защиту традиционных российских ценностей. К 2036 году доля таких проектов должна достичь 80%.

Галина Шамберина