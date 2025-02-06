У спасенного от падения с 9 этажа ярославца нашли наркотики

В Ярославле полиция спасла местного жителя от падения из окна, а потом изъяла у него более 500 гр. наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что в конце января в полицию поступило сообщение о неизвестном, который собирался спрыгнуть из окна на 9 этаже. На помощь ему пришел боец-высотник спецподразделения СОБР. Он с использованием высотного оборудования спустился с крыши и вытолкнул 30-летнего жителя обратно в квартиру. Видео произошедшего ранее появились в соцсетях.

Впоследствии спасенного передали сотрудникам полиции, и те нашли у него в квартире 29 свертков и 2 вакуумных пакета с веществом внутри. По результатам исследования стало известно, что внутри свертков находится 111 гр. синтетического наркотика, а внутри пакетов — 413 гр. марихуаны. Вещества ярославец собирался сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере).

Алла Чижова