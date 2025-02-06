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Посетивший вчера Пермь глава Роскосмоса освобожден от должности
Генеральный директор ГК «Роскосмос» Юрий Борисов освобожден от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Кремля. Господин Борисов руководил корпорацией с 15 июля 2022 года, в этой должности он сменил Дмитрия Рогозина. До этого назначения Юрий Борисов был зампредседателя правительства РФ.
Юрий Борисов во время посещения АО «Протон-ПМ»
5 февраля еще в должности гендиректора ГК он посетил Пермь, где открыл новое производство на АО «Протон-ПМ».
Новым руководителем Роскосмоса назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который занимал должность заместителя министра транспорта.