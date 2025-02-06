Сотрудницу курской больницы отправят в колонию за злоупотребления полномочиями

Промышленный райсуд Курска признал руководителя контрактной службы Курской областной многопрофильной клинической больницы Елену Ребенсдорф виновной в двух эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Ее приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

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В качестве дополнительного наказания медику на три года запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Гражданский иск зампрокурора Курской области о взыскании с осужденной более 25 млн руб. в пользу регионального минздрава передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно материалам дела, летом 2022 года Ребенсдорф заключила контракт на ремонт рентгенаппарата с организацией, не оказывающей такие услуги и не имеющей лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. Его стоимость составила около 25 млн руб.

«Вопреки своим должностным обязанностям она не осуществила мониторинг цен у других поставщиков, не запросила информацию о ценах официальных дистрибьютеров компании, имеющей лицензию на техническое обслуживание медицинской техники, где стоимость соответствующих работ составляла около 12 млн руб.»,— рассказали в пресс-службе судов.

Подрядчик выполнил обязательства по контракту, работы были приняты, аппарат введен в эксплуатацию. Ущерб региональному минздраву по этому эпизоду составил 12, 6 млн руб.

В конце 2022 года Ребенсдорф также без анализа рынка услуг заключила контракт на поставку диагностических аппаратов для УЗИ сердца и сосудов и для УЗИ высокого класса с индивидуальным предпринимателем, не оказывающим такие услуги. Стоимость подряда составила 31,5 млн руб. при цене у официального дистрибьютера в 20 млн руб. Ущерб от второго эпизода оценен в 12,4 млн руб.

Уголовное дело руководителя контрактной службы больницы поступило в суд в сентябре 2024 года. В октябре УФАС по региону сообщило о выявлении картельного сговора между несколькими поставщиками медоборудования в облбольницу. Общая стоимость контрактов, которые получили компании, превысила 55 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова