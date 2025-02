Трибьют-шоу Depeche Mode, День российской науки и стендап Евгения Чебаткова

На предстоящей неделе казанцев порадует разнообразие музыкальных событий: трибьют-шоу группе Depeche Mode в сопровождении оркестра La Primavera, классика мирового рока на виолончелях, баллады «Короля и Шута» в исполнении оркестра и хора. В новом здании театра Камала пройдет архитектурный форум «Казаныш», а в Национальной библиотеке РТ отметят День российской науки. На разных городских площадках пройдут выступления стендап-комиков Артура Шамгунова, Веры Котельниковой, Динары Курбановой, Тимура Хамадуллина и Евгения Чебаткова. Подробнее — в афише «Ъ».



Какие спектакли посмотреть

Где послушать музыку

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще?

Какие спектакли посмотреть

6 февраля в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «На закате». Действие разворачивается во время страшной бури, которую герои пережидают в здании автовокзала. Они хотят поскорее вырваться из этого странного места, но связи нет, рейсы отменены, таксисты разъехались. Путникам придется смириться со своей участью и прожить друг с другом отпущенное им время до прибытия судьбоносного автобуса. Билеты стоят от 290 руб. (16+)

6 февраля на театральной площадке MON покажут документальный спектакль «Прима». Актрисы Елена Калаганова и Ляйсан Рахимова «снимут маски» и расскажут об актерской профессии откровенно, смешно и светло. О чем они думают, пока ждут выхода на сцену? Как влияют на них зрители? Есть ли жизнь после театра? Ответы на эти и другие вопросы услышит зритель во время постановки. Начало в 19:00, стоимость билетов — 800 руб. (16+)

6, 8 и 9 февраля Казанский цирк приглашает всех на спектакль-променад, который откроет для зрителей другую сторону цирка и сделает их частью этого удивительного мира. Иммерсивное представление «Трогательный спектакль» — это путешествие, где зрители не сидят на месте, а перемещаются по зданию цирка. Начало в 19:00, стоимость билета — 2500 руб. (12+)

7 февраля в театре на Булаке покажут спектакль «Гамлет. Play». Классическая шекспировская история принца Дании Гамлета обрамляется современными плейлистом и костюмами. Начало постановки в 14:00, стоимость билета — от 800 руб. (16+)

7 февраля в 19:00 и 21:30 в Особняке Демидова пройдут показы спектакля «Бар „Хемингуэй“». Иммерсивная постановка погружает зрителя в двадцатые годы XX века — во времена голодных дней Хемингуэя и веселых вечеринок Фицжеральдов, создания шедевров под опекой Гертруды Стайн и бурных эмоций всего Парижа. Билеты стоят 2200 руб. (18+)

7 февраля в 19:00 на сцене театральной площадки MON пройдет показ музыкального русско-татарского ситкома «Мон». Перед зрителями предстанет затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Билеты стоят от 380 руб. (16+)

7 февраля на сцене ДК Химиков Казанский ТЮЗ представит спектакль «Капитанская дочка» (12+) по повести Александра Пушкина. История любви молодого сына помещика Петра Гринева и дочери коменданта Маши Мироновой разворачивается на фоне крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева. Начало в 18:30. Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

7 и 8 февраля на театральной площадке «Угол» представят премьеру спектакля «История от Матвея». Спектакль рассказывает о школьнике, родившемся в СССР. Реальность вокруг главного героя меняется, как и он сам. Начало в 19:00, билет стоит 500 руб. (16+)

11 февраля в 18:30 ТЮЗ имени Кариева приглашает на музыкально-пластический спектакль «Йосыф» о жизни легендарного Йосыфа Прекрасного. Герой был обманут собственными братьями и лишен дома, а затем через череду страданий обрел семью, любовь и статус правителя страны. Билеты от 400 руб. (16+)

Вверх

Где послушать музыку

7 февраля в Татарской филармонии имени Тукая состоится трибьют-шоу группе Depeche Mode. Шоу представит группа Depeche Boat в сопровождении Казанского камерного оркестра La Primavera. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

8 февраля Татарская филармония имени Тукая приглашает на концерт музыкального проекта Renaissance Cellos. Музыканты представят новый взгляд на классику мирового рока, исполнив на виолончелях песни групп Metallica, AC/DC, Queen, The Rolling Stones, Nirvana, Deep Purple и др. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1600 руб. (6+)

9 февраля группа «Кватро» под руководством Леонида Овруцкого представит в Казани свою новую программу «Моменты счастья», в которой прозвучат как уже полюбившиеся публике хиты в исполнении Леонида Овруцкого и группы Кватро, так и новые произведения с авторскими аранжировками. Концерт пройдет в Татарской филармонии имени Тукая. Начало в 19:00, билеты от 3400 руб. (6+)

10 февраля первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra приглашает на шоу «Симфонические рок-хиты» в КРК «Пирамида». Зрители услышат композиции знаменитых мировых рок-групп Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Nirvana, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1600 руб. (12+)

11 февраля в КРК «Пирамида» струнный оркестр CAGMO и хор представят новую программу с балладами легендарной панк-рок группы «Король и Шут». В программу концерта входят такие композиции, как «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока. Начало в 19:00, билеты от 2600 руб. (6+)

Вверх

Какие спортивные события посетить

На льду «Татнефть-арены» пройдут матчи хоккейного клуба «Ак Барс» в рамках Чемпионата КХЛ. 6 февраля в 19:00 казанская команда сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. А 11 февраля в 19:00 состоится матч «Ак Барса» с нижегородским «Торпедо». Стоимость билетов на игры — от 1500 руб.

9 февраля в «Баскет-холле» все желающие смогут посетить баскетбольный матч с участием казанского «Уникса» и саратовского «Автодора». Начало в 17:00, стоимость билетов — от 290 руб.

Вверх

Что смотреть в кино

В прокат вышла российская комедия «Лотерея». Главный герой Сергей — глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе, а Алексей – его полная противоположность – жесткий, суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в общее дело — погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. (16+)

Еще одну российскую комедию — фильм «По барам» — можно будет посмотреть в кинотетрах. Четверо друзей вместе с первого класса, однако взрослая жизнь вносит коррективы, и теперь они видятся все реже и реже. В эту ночь друзья решают собраться на свой последний бархоппинг. (18+)

Анимационный фильм «Каяра. Путь судьбы» рассказывает об отважной Каяре из империи инков, которая с детства мечтала быть частью престижной лиги посланников. Бросая вызов судьбе, Каяра отправляется в захватывающее путешествие по просторам вокруг таинственного Мачу-Пикчу. Она и не догадывается, что скоро в её руках окажется судьба её племени и затерянного Золотого города. (6+)

Вверх

Чем заняться еще?

С 6 по 8 февраля в новом здании театра Камала пройдет архитектурный форум «Казаныш». В деловую программу события войдут восемь тематических треков и более 15 сессий, посвященных развитию городов, биоклиматической архитектуре, образованию, инклюзии, молодежным креативным пространствам, редевелопменту и другим темам. Кроме того, будет работать детский лекторий с мастер-классами и архитектурными занятиями. Вход на все события форума свободный по регистрации.

6 февраля в 21:30 в Stand Up Kazan выступит комик, основатель казанского стендап-клуба, участник Stand Up на ТНТ, Outside StandUp, «Шоу Историй» на канале Stand Up Club #1 и многих других проектов Артур Шамгунов. В импровизационной программе комика сможет принять участие любой зритель. Билет стоит 500 руб. (18+)

7 февраля в Центре цифрового искусства Artplay Media начнет работать мультимедийная выставка «Космос. Любовь». В основе проекта — история развития представлений человека о Вселенной от утопической идеи переселения человечества на Марс до современных технологий освоения космоса. Стоимость билета — от 550 руб. (6+)

8 февраля в Национальной библиотеке РТ отметят День российской науки. В программе: научпоп-лекции «О чем мурчат птицы: что такое мурмурация?», «Луна — всем нам известная и неизвестная», «С любовью к сердцу», «Открытие „неуловимого“ элемента в Казани», «Фотоника — краеугольный камень XXI века», научный стендап и игра «Что появилось из космоса?». Начало событий в 13:00, вход на них бесплатный по регистрации.

8 февраля в 16:00 в Центре современной культуры «Смена» пройдет лекция «Призраки постмодерна. Пациент скорее мертв чем жив?» в рамках цикла лекций по современной философии. Ее проведет Самсон Либерман — кандидат философских наук, доцент КФУ, автор Telegram-канала «Локус». Стоимость билета — 100 руб. (18+)

8 февраля в ДК Химиков пройдет арт-показ документального фильма «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» от киноклуба «Место» и комьюнити «СамаяЛюбимая». Лента рассказывает историю самого громкого провала в современном шоу-бизнесе — музыкальном фестивале FYRE на частном острове на Багамах, который должен был стать самой крутой и эксклюзивной вечеринкой в истории крутых и эксклюзивных вечеринок. После показа в ДК Химиков пройдет опен-ток с экспертами, которые работают в ивент-индустрии. Начало в 17:00, стоимость входа — 500 руб. (18+)

9 февраля Центр современной культуры «Смена» приглашает на дискуссию «Как разобраться в современной архитектуре», где на примере казанских зданий будут разбираться в современной архитектуре и различать ее стили. Спикерами выступят историк архитектуры, экскурсовод Айрат Багаутдинов и историк, культуролог Инна Крылова. Начало в 14:00, стоимость билета 1500 руб.

9 февраля на сцене КЦ «Чулпан» пройдет шоу Big Stand Up. На нем выступят стендап-комики Вера Котельникова, Динара Курбанова и Тимур Хамадуллин — участники YouTube-шоу «Разгоны», «Книжный клуб», «Что у вас случилось?», «Самый умный комик» и других. Начало концерта в 19:00. Билеты стоят 1200 руб. (18+)

12 февраля в КРК «Пирамида» выступит Евгений Чебатков — стендап-комик, известный своим ярким стилем и оригинальными шутками. В Казани комик представит новую программу «При всем уважении». Начало в 19:00, билеты от 2000 руб. (18+)

Гузель Ахметгалиева

Вверх